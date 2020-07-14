الدولار يصعد بفعل التوتر بين الصين وأميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 03:29 مساء

صعد الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء، حيث قوض التوتر الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ثقة المستثمرين على الرغم من أن التحركات في سوق العملة كانت محدودة في جلسة هادئة.

وسجل مؤشر الدولار في أحدث تعاملات له ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل سلة عملات ليصل إلى 96.662 مما يبقيه في نطاق ضيق جرى تداوله فيه منذ مايو، وتراجع اليورو 0.1% مقابل الدولار ليسجل 1.1331 دولار.

وانخفض الجنيه الاسترليني بعدما تعافى الاقتصاد في مايو بوتيرة أقل بكثير من المتوقع مما يثير تساؤلات بشأن التعافي السريع من تراجع حاد والذي توقعه العديد من خبراء الاقتصاد، وتراجع الاسترليني في أحدث تداولات 0.3% مقابل الدولار ليسجل 1.2513 دولار.

وانخفضت العملات شديدة الانكشاف على المعنويات إزاء التجارة الدولية لكن ليس بمقدار كبير. ونزل الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6930 دولار أميركي فيما انخفض اليوان الصيني في المعاملات الخارجية إلى 7.0185 مقابل الدولار.

وعلى الرغم من تراجع أسواق الأسهم مع توخي المستثمرين الحذر فإن الين، وهو من عملات الملاذ الآمن، لم يطرأ عليه تغير يذكر فيما صعد الفرنك السويسري، وهو عملة أخرى يقبل عليها المتعاملون في أوقات الضبابية، على نحو طفيف مقابل اليورو مما يشير إلى مخاوف محدودة بين مستثمري النقد الأجنبي.

ولم يطرأ تغير يُذكر على اليوان بفعل بيانات أظهرت أن واردات الصين في يونيو ارتفعت لأول مرة منذ بدء تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في شلل الاقتصاد، حيث يركز المستثمرون على التوتر مع واشنطن.

وتواجه الأسواق الآن تهديدا إضافيا من المعاملة بالمثل بين واشنطن وبكين بسبب خلافات بشأن دخول الأسواق المالية الأميركية والحريات المدنية في هونج كونج ومطالب بالسيادة في بحر الصين الجنوبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا ترفع دعمها مشروع الانتخابات المحلية في ليبيا إلى 138 ألف يورو
ليبيا
الإمارات ترجئ إطلاق مسبار «الأمل» إلى المريخ
عربى
«تأسيسية» الدستور تطالب بتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور
ليبيا
«بلومبيرغ»: تأجيل مراجعة المصرف المركزي يؤجج معركة إقليمية في ليبيا
ليبيا
جريدة إيطالية: خطة أميركية لتحييد «الهلال النفطي» عن النزاع المسلح في ليبيا
ليبيا
«عكس التيار» مع محمد زيدان - الفيدرالية في ليبيا.. ما لها وما عليها (الجزء ...
فيديو
السفارة الأميركية في ليبيا تشير إلى دور خارجي في «عرقلة التقدم وزيادة خطر ...
ليبيا
لدغات العقارب القاتلة تطارد سكان الجنوب.. والفقراء أكثر عرضة للإصابة بالسم
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«تداول»: 5 آلاف نقطة دفع إلكتروني ونقلة نوعية من المنصة ...
ليبيا
«إندبندنت»: القضاء البريطاني ساعد «الليبية للاستثمار» رغم أن السياسيين الليبيين ...
ليبيا
أوغلو يربط وقف إطلاق النار في ليبيا بتراجع القيادة العامة من سرت والجفرة
ليبيا
إصابة آيشواريا راي باتشان بـ«كورونا» بعد إصابة زوجها ووالده
ثقافة وفن
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقبات في طريق أصحاب الأعمال الصغيرة في ليبيا بعد انتهاء «حرب العاصمة»