الذهب يهبط مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب عن المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة) مع صعود العملة الأميركية، ولكن المخاوف جراء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا والتوتر بين الصين والولايات المتحدة كبح الخسائر.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.3% من 1797.39 دولار للأوقية وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.8% إلى 1799.60 دولار.

وقال مايكل مكارثي من «سي ام سي ماركتس» نرى ضغوطا على الأصول التي تنطوي على مخاطرة في ظل المعنويات والمخاوف، ولا سيما بشأن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. لكن عكس ضعف الدولار يدفع الذهب للهبوط قليلا في الوقت الحالي خاصة في ظل أسعار قرب ذروة تسع سنوات.

وارتفع الدولار 0.1% مقابل منافسيه مما يرفع تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى، وحذرت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين من أن جائحة كوفيد-19 سوف تتفاقم إذا فشلت الدول في الالتزام بمعايير وقائية صحية صارمة في حين تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 13 مليونا عالميا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسب البلاديوم 0.4% إلى 1987.91 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 832.81 دولار، وفقدت الفضة 0.4% إلى 19.01 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى منذ سبتمبر 2019 اليوم الاثنين.