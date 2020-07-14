«كورونا» تلغي مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بالكويت

خريطة لمجمع الشقايا للطاقات المتجددة بالكويت. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر مجلس الوزراء الكويتي إلغاء مشروع إنشاء محطة الدبدبة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي كان إنتاجها سيوفر 15% من احتياجات القطاع النفطي من الطاقة الكهربائية، بسبب المستجدات التي فرضتها جائحة كورونا.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان صادر من المجلس عقب اجتماعه، اليوم الإثنين، إنه «ألغى قراري مجلس الوزراء بشأن المشروع وذلك نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع من تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الأسواق النفطية والمالية العالمية»

وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل المشروع، الذي تنفذه شركة البترول الوطنية الكويتية، في فبراير2021 لكن طرحه تأخر كثيرا بسبب الإجراءات البيروقراطية. وقالت جريدة الرأي الكويتية في الخامس من يوليو الجاري إن قيمة العرض صاحب أقل الأسعار لإنجاز المشروع بلغت حوالي 439 مليون دينار (1.4 مليار دولار).

التركيز على أولويات المرحلة المقبلة

وقال بيان الحكومة الكويتية إن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في قيام مؤسسة البترول «بالتركيز على أولوياتها للمرحلة المقبلة والمحافظة على مكانتها في الأسواق النفطية العالمية». كان المشروع يهدف الى إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية داخل مجمع الشقايا للطاقة المتجددة الذي يقع على بعد 100 كيلومتر غربي مدينة الكويت على مساحة حوالي 32 كيلومتر مربعا.

ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على الطاقة الكهربائية في الكويت 30 ألف ميجاوات يوميا في سنة 2030. ولدى الكويت رؤية طموحة للوصول الى إنتاج 15% من هذه الاحتياجات من الطاقة المتجددة، وفق «رويترز». وكلفت الحكومة وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات، التي تراها مناسبة نحو تلبية حاجات البلاد المستقبلية من الطاقة المستدامة، وفي ضوء النصوص والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

