«أوبك+» تستعد لتخفيف تخفيضات النفط

حفار نفط في تكساس يوم 18 مايو 2020. (رويترز)

تستعد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول الحليفة، فيما يُعرف باسم مجموعة «أوبك بلس»، لتخفيف تخفيضات النفط في ظل بوادر انتعاش بعد قيود فيروس «كورونا»، وفقًا لما نقلته جريدة «وول ستريت جورنال»، اليوم الأحد، عن مسؤولين في المنظمة.

جاء ذلك قبل يومين من اجتماع أعضاء «أوبك» الرئيسيين وروسيا من خلال مؤتمر عبر الإنترنت، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة الإنتاج الحالي والمستقبلي للمجموعة.

اقرأ ايضًا.. إيران: توقيع عقد بقيمة 294 مليون دولار لتطوير حقل ياران المشترك مع العراق

وفي مطلع الشهر الجاري، أفادت تقديرات من «كبلر» التي تتبع شحنات النفط أن «أوبك» خفضت صادرات الخام بواقع 1.84 مليون برميل يوميًّا في يونيو، مقارنة مع مستويات مايو، إذ تعكف على تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج مع روسيا وحلفاء آخرين.

واتفقت «أوبك» وحلفاؤها على خفض قياسي لإنتاج النفط قدره 9.7 مليون برميل يوميًّا اعتبارًا من أول مايو لتعويض أثر انخفاض الأسعار والطلب بسبب أزمة فيروس «كورونا». وخلص مسح أجرته «رويترز» قبل أسبوعين إلى أن إنتاج «أوبك» تراجع 1.92 مليون برميل يوميًّا في يونيو.