«أوبك+» تستعد لتخفيف تخفيضات النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 08:21 صباحا
حفار نفط في تكساس يوم 18 مايو 2020. (رويترز)

 تستعد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول الحليفة، فيما يُعرف باسم مجموعة «أوبك بلس»، لتخفيف تخفيضات النفط في ظل بوادر انتعاش بعد قيود فيروس «كورونا»، وفقًا لما نقلته جريدة «وول ستريت جورنال»، اليوم الأحد، عن مسؤولين في المنظمة.

جاء ذلك قبل يومين من اجتماع أعضاء «أوبك» الرئيسيين وروسيا من خلال مؤتمر عبر الإنترنت، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة الإنتاج الحالي والمستقبلي للمجموعة.

اقرأ ايضًا.. إيران: توقيع عقد بقيمة 294 مليون دولار لتطوير حقل ياران المشترك مع العراق

وفي مطلع الشهر الجاري، أفادت تقديرات من «كبلر» التي تتبع شحنات النفط أن «أوبك» خفضت صادرات الخام بواقع 1.84 مليون برميل يوميًّا في يونيو، مقارنة مع مستويات مايو، إذ تعكف على تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج مع روسيا وحلفاء آخرين.

واتفقت «أوبك» وحلفاؤها على خفض قياسي لإنتاج النفط قدره 9.7 مليون برميل يوميًّا اعتبارًا من أول مايو لتعويض أثر انخفاض الأسعار والطلب بسبب أزمة فيروس «كورونا». وخلص مسح أجرته «رويترز» قبل أسبوعين إلى أن إنتاج «أوبك» تراجع 1.92 مليون برميل يوميًّا في يونيو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحرائق تستعر في سيبيريا مع تسجيل درجات حرارة قياسية (فيديو)
دولى
نقل نجم بوليوود أميتاب باتشان إلى المستشفى بعد إصابته بـ«كوفيد-19»
ثقافة وفن
«تعليم الموقتة»: استئناف الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا اعتبارا من 9 أغسطس
ليبيا
نصف مليون دولار منحة من بنك التنمية الأفريقي إلى ليبيا
ليبيا
تعرف إلى توزيع الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
البطالة.. أيادٍ عاطلة وطاقات مهدرة ورحلة البحث عن وظيفة تنتهي في «الأعمال الحرة»
ليبيا
البعثة الأممية تدين الاشتباكات في جنزور وتدعو حكومة الوفاق لنزع سلاح المجموعات ...
ليبيا
بعد 39 عاما.. بلدية غريان تقاضي منتجي فيلم «عمر المختار»
ليبيا
إردوغان يعلن موعد أول صلاة جمعة في آيا صوفيا
دولى
المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري تحدد 7 أغسطس موعدا للنطق بالحكم
عربى
الأمم المتحدة تحذر من أن الوضع يخرج بسرعة عن السيطرة في لبنان
عربى
البنتاغون يبحث عن أدلة بشأن مكافآت روسية لقتل جنود أميركيين
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيل غيتس يحذر من توفير علاج «كورونا» للدول الغنية والأفراد الأثرياء فقط