إيران: توقيع عقد بقيمة 294 مليون دولار لتطوير حقل ياران المشترك مع العراق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 05:11 مساء

أعلن وزير النفط الإيراني، بيغن زنغه، توقيع عقد بقيمة 294 مليون دولار بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة برشيا الإيرانية للنفط والغاز لتطوير حقل ياران المشترك مع حقل مجنون العراقي المجاور.

وقال زنغنه، في كلمة نقلها التلفزيون اليوم السبت، إن إيران عازمة على تطوير صناعتها النفطية رغم العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد.

وأكد: «لن نستسلم تحت أي ظروف. علينا زيادة قدرتنا حتى نتمكن عند الضرورة وبقوة كاملة من دخول السوق واستعادة حصتنا السوقية»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وذكر موقع «شانا» الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية أن الاتفاق يهدف إلى إنتاج 39.5 مليون برميل من النفط من حقل ياران الواقع في إقليم خوزستان جنوب غرب إيران.

وتتراوح صادرات إيران النفطية من 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميًّا، هبوطًا مما يربو على 2.5 مليون برميل يوميًّا في أبريل 2018. ويرجع ذلك للعقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها في 2018 بعد أن انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.

وتراجع إنتاج الجمهورية الإيرانية من النفط الخام إلى النصف ليصل إلى نحو مليوني برميل يوميًّا.

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