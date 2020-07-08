منتجو البيض في المغرب يخسرون ملايين الدولارت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 يوليو 2020, 01:15 مساء

 أعلنت جمعية «منتجي البيض» في المملكة المغربية، التي تعرف اختصارا بـ«ANPO»، أن خسائر المنتجين وصلت إلى 350 مليون درهم، أي 36.2 مليون دولار، في الفترة بين 20 مارس و30 يونيو من السنة الجارية جراء التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، خلال الأشهر الأخيرة.

ولفتت جمعية «منتجي البيض»إلى أن المنتجين منيو بهذه الخسائر من جراء صعوبات التسويق والقيود التي جرى فرضها على التنقل، فضلا عن إغلاق المطاعم والكثير من الأسواق.

وقال نائب رئيس الجمعية، خالد الزعيم لموقع «ميديا 24» المغربي، إن القيود المفروضة على التنقل عرقلت تدفق المنتج، وهذا الأمر جعل خفض الأسعار هو الحل الوحيد الممكن نظرا لعدم إمكانية تخزين البيض، مشيرًا إلى أن أزمة القطاع ليست بالجديدة، بل تعود إلى السنة الماضية، نظرا إلى انخفاض الأسعار وكثرة المعروض.

وأضاف:«هناك عدد من المنتجين يواجه خطر الإفلاس، بينما قد يقوم آخرون بوقف أنشطتهم من جراء الأزمة، وأن دعم إنتاج البيض أمر ضروري حتى لا تضطر المغرب مرة أخرى إلى استيراده من الخارج، كما حصل في سنة 2016».

وأشار الزعيم إلى أنه في حال حصل هذا الأمر، أي جرى الاستيراد من الخارج، فإن الأسعار سترتفع بينما تتراجع الجودة، وهذا السيناريو يكشف ضرورة التدخل العاجل.

وتشير الأرقام إلى أن قطاع إنتاج البيض حقق رقم معاملات وصل إلى 827 مليون دولار في سنة 2018، بينما بلغ الإنتاج 6.6 مليار بيضة، ويرى المنتجون أن الخروج من هذا المأزق يحتاج إلى تقديم دعم لهم، حتى يتمكنوا من التصدير إلى الخارج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب ينتقد فاوتشي بشأن وضع كورونا المستجد في الولايات المتحدة
دولى
أكثر من 60 ألف إصابة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
«مواصلات الوفاق» تبحث ترتيبات عودة الشركة الإيطالية لإنشاء محطة ركاب بمطار ...
ليبيا
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يعلن إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
مجموعة العمل الاقتصادي الخاصة بليبيا تؤكد دعمها الكامل لمؤسسة النفط في رفع ...
ليبيا
خبيرة في الأمم المتحدة: قتل أميركا لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «غير...
دولى
هذا المساء مع رغدة إبراهيم - الذهب الأسود الليبي .. من سيسيطر عليه؟
فيديو
موجة غضب وتنديد بعد اغتيال الخبير العراقي في الجماعات الجهادية هشام الهاشمي
عربى
وسط مبادرة لفتح النفط.. ليبيا ستصدر في يوليو بأكمله ما كانت تصدره يوميا خلال ...
ليبيا
السعودية تحظر لمس الكعبة خلال موسم الحج لهذا العام
عربى
«أوبر» تعوض خسائرها بالتوسع في توصيل الطعام
منوعات
فاوتشي: الولايات المتحدة لا تزال «غارقة» في الموجة الأولى من جائحة «كورونا»
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(فيديو) الطائرات المسيرة تضيء سماء سيول للتوعية على كوفيد-19