سعر الذهب يلامس أعلى مستوى له منذ 2011

استقر الذهب قرب أعلى مستوى في ثمانية أعوام مع التقاط المستثمرين الأنفاس عقب موجة صعود غذاها تنامي الإصابات بكورونا وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1794.04 دولار للأوقية (الأونصة) عقب ملامسة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011 عند 1796.93 دولار وبما يقل بضعة دولارات فقط عن مستوى 1800 دولار الرئيسي، وفقًا لوكالة «رويترز»، وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1806.90 نقطة.

وقال المحلل في شركة الخدمات المالية «أكسي كورب»، ستيفن اينس، «يظل التركيز الرئيسي على الولايات المتحدة، وإذا استمر المنحنى حادا ولم يكبح الفيروس، فسوف نتخطى مستوى 1800 دولار فقط، لأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون مضطرا لإضافة المزيد من التحفيز».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5% إلى 1907.30 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.4% إلى 832.15 دولار، وخسرت الفضة 0.2% إلى 18.27 دولار.