انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أميركا

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من أن تعطل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولا سيما في الولايات المتحدة، تعافي الطلب على الوقود.

وقالت وكالة «رويترز» إن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي انخفضت 54 سنتا ما يعادل 1.3% إلى 40.09 دولار للبرميل، منخفضا عن مستوى مرتفع سابق عند 40.79 دولار، وتراجع خام برنت في التعاملات الآجلة 56 سنتا ما يوازي 1.3% إلى 42.54 دولار بعدما سجل مستوى مرتفعا خلال اليوم عند 43.19 دولار.

وفقا لتعداد «رويترز»، فإن 16 ولاية أميركية أعلنت زيادات قياسية لعدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أول خمسة أيام من شهر يوليو الجاري، وثمة قلق متزايد من أن إجراءات حماية الصحة العامة للحد من تفشي الفيروس ستقلص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وقال كبير محللي السوق لدى «سي إم سي» ماركتس في سيدني، مايكل مكارثي، في رسالة عبر البريد الإلكتروني «احتمال انهيار الطلب، جراء تزايد توقعات إعادة فرض إجراءات العزل العام إضافة إلى المخاوف بشأن التزام (أوبك+)، سيضغط على أسعار النفط»، كما ضربت موجة جديدة من الإصابات مناطق أخرى في العالم مثل أستراليا.

وقالت إيه.إن.زد في مذكرة «طلب رحلات الصيف ضعيف في الولايات المتحدة مما يبقي الطلب على الوقود منخفضا وإعادة فرض إجراءات عزل عامل معاكس رئيسي».

وتوقع ستة محللين في استطلاع أجرته «رويترز» أن تظهر بيانات معهد البترول الأميركي اليوم الثلاثاء وإدارة معلومات الطاقة غدا ارتفاع مخزونات البنزين بواقع 100 ألف برميل.