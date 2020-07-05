الرئيس الأرجنتيني يعلن تمديد المفاوضات حول ديون بقيمة 66 مليار دولار لنهاية أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 08:43 مساء
صورة نشرتها الرئاسة الأرجنتينية تظهر الرئيس ألبرتو فيرنانديز، 26 يونيو 2020. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز أن الحكومة ستقدم الأحد «عرضا جديدا» لدائنيها للتوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة هيكلة ديون بقيمة 66 مليار دولار، وتمديد التفاوض حتى نهاية أغسطس.  

وقال فيرنانديز لراديو «ميلينيوم» إن «العرض الجديد سيعلن اليوم. سيكون مفتوحا حتى نهاية شهرأغسطس. إننا نبذل جهدا هائلا»، وفق «فرانس برس».  

وسبق أن مددت المفاوضات التي انطلقت في 20 أبريل عدة مرات، وكان مقررا أن تنتهي في 24 يوليو، لكن الحكومة مددتها حتى 28 أغسطس للتوصل إلى اتفاق. وأسفت ثلاث مجموعات دائنين تتفاوض مع الأرجنتين على إعادة جدولة ديون بقيمة 66 مليار دولار، نهاية يونيو «لغياب الالتزام الجديّ» من طرف بوينس آيرس «لتجنب تداعيات التخلف الطويل عن الدفع».

وتتناول المفاوضات سندات تعود إلى 2005 و2010 نتجت عن إعادة جدولة سابقة، إضافة إلى سندات مالية جديدة صدرت اعتبارا من 2016. قدّم أول عرض في مايو، لكنه رفض، ونصّ على مهلة دفع لثلاثة أعوام وخفض 62% من الفوائد و5.4% من أصل الدين.

تأخرت الأرجنتين عن الدفع منذ 22 مايو، وكان عليها أن تدفع في ذلك التاريخ فوائد بقيمة 500 مليون دولار على ثلاثة إصدارات من السندات يجري التفاوض حولها، لكن التفاوض متواصل رغم ذلك. وأكد ألبرتو فيرنانديز أن المفاوضات «في مرحلة متقدمة». ويجب بداية نشر مقترح الحكومة الأرجنتينية في الجريدة الرسمية ثم عرضها على لجنة البورصة والأوراق المالية في نيويورك.

لكن هامش المناورة لدى الحكومة ضيّق، مع ركود الاقتصاد الأرجنتيني منذ 2018، وبلوغ نسبة الفقر 35%، وتسجيل تضخّم بنسبة 53% في 2019، علاوة على تداعيات وباء «كوفيد-19».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يهاجم «اليسار الراديكالي» ووسائل الإعلام والصين في ذكرى الاستقلال
دولى
هندي يضع كمامة ذهبية للوقاية من «كورونا»
منوعات
في ذكرى استقلال الجزائر.. تبون يطالب فرنسا بـ«الاعتذار» عن الماضي الاستعماري
عربى
ليبيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات «كورونا»
ليبيا
صالح: لا يوجد حل عسكري للأزمة في البلاد
ليبيا
سوار إلكتروني لتعقب من يخضعون للحجر الصحي المنزلي في الأردن
دولى
وزير الدفاع التركي: ماضون في الوقوف إلى جانب ليبيا ولن نتراجع
ليبيا
الدوري الليبي يدرس العودة.. و«كاف» يؤجل أمم أفريقيا
رياضة محلية
إصابة صديقة نجل ترامب بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
صنع الله لـ«بوابة الوسط»: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه في أيدي دول ...
ليبيا
الإمارات وفرنسا: التدخل التركي في الشأن الليبي يجهض جهود المجتمع الدولي لحل ...
ليبيا
وصول رفات مقاتلين ضد الاستعمار من فرنسا إلى الجزائر
عربى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا»: 10% ممن فقدوا حاسة الشم أو التذوق لا يستعيدونها