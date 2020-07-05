إيرادات قناة السويس تتراجع بتأثير «كورونا» على حركة التجارة العالمية

سفينة حاويات تعبر قناة السويس المصرية. (أرشيفية: الإنترنت)

انخفضت إيرادات هيئة قناة السويس المصرية في العام المالي 2019 ـ 2020 إلى 5.72 مليار دولار، مقابل 5.75 مليار دولار في السنة الماضية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة أمس السبت، نقلته وكالة «رويترز». وكانت إيرادات شهر مايو انخفضت على أساس سنوي، بسبب تأثير جائحة «كورونا» على حركة التجارة العالمية.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، قال في يونيو الماضي إن الإيرادات انخفضت بنسبة 9.6% على أساس سنوي في مايو فحسب، بسبب تأثير جائحة «كورونا» على حركة التجارة العالمية. والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وتعد واحدة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.