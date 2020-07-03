تراجع أسعار الذهب وفق العقود الأميركية الآجلة

تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3%إلى 1785 دولارا، ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1775.35 دولار للأوقية (الأونصة) والأسواق الأميركية مغلقة اليوم الجمعة قبيل يوم عيد الاستقلال في الرابع من يوليو.

استقر الذهب ليتداول في نطاق ضيق قدره خمسة دولارات اليوم الجمعة، إذ طغت مخاوف بشأن الارتفاع العالمي في الإصابات بفيروس كورونا واستمرار توتر تجاري بين الولايات المتحدة والصين على بيانات أمريكية قوية للوظائف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4% إلى 1893.12 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 809.50 دولار، ويتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع، وربحت الفضة 0.4% إلى 17.97 دولار وتتجه صوب تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي.

وأعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 55 ألف إصابة جديدة أمس الخميس، وهو رقم قياسي يومي جديد في الجائحة التي أصابت ما يزيد عن 10.89 مليون شخص في أنحاء العالم.

وتراقب الأسواق أيضا بقلق العلاقات التجارية للصين مع الولايات المتحدة ومما كبح تقدم المعدن الأصفر، أن ارتفعت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع نطاقا بعد تقرير للوظائف الأميركية جاء أفضل من المتوقع.