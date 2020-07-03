أسعار النفط تتتراجع بعد ارتفاع الاصابات بكورونا في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يوليو 2020, 10:32 صباحا

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتتخلى عن مكاسب حققتها في وقت سابق، إذ أوقد ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط، شرارة مخاوف من احتمال تعثر تعافي الطلب على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 42.79 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو ما يوازي 0.9 % إلى 40.30 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان ما يزيد عن اثنين بالمئة أمس الخميس بدعم من بيانات للوظائف الأميركية جاءت أقوى من المتوقع وانخفاض في مخزونات الخام بالولايات المتحدة، وفي الأسبوع، فإن برنت مرتفع 4.3% وخام غرب تكساس مرتفع 4.7%.

لكن الأسعار تتعرض لضغوط بسبب ارتفاعات في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة. وزاد عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بأكثر من 50 ألف حالة يوم الخميس ، ليسجل رقما قياسيا لليوم الثالث على التوالي وفقا لإحصاء أجرته «رويترز».

وقال إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة إن «السوق باتت واثقة على نحو متزايد في أن تخفيف القيود على السفر والأنشطة سيعزز الطلب على النفط الخام، لكن تقدم الجائحة يهدد بعرقلة هذا التعافي»، مضيفًا: «تعافي الطلب على البنزين سيتوقف عن التقدم حتى يتحسن الاقتصاد الأمريكي».

وسيخضع استهلاك البنزين لمتابعة وثيقة إذ تتجه الولايات المتحدة صوب عطلة في الرابع من يوليو حين من المتوقع أن يتحرك العديد من الأميركيين على الطرق.

وأفادت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيتي يفسد فرحة ليفربول
رياضة عالمية
العدد 241 من جريدة «الوسط»: «كعكة» النفط تؤجج صراع التدخلات الأجنبية.. وأزمة ...
ليبيا
تشاوش أوغلو: على فرنسا الجلوس معنا من أجل استقرار ليبيا
ليبيا
«فرانس برس» ترصد معاناة 3 مهاجرين التقوا بسجون ليبيا وجمعتهم مجددا «أوشن ...
ليبيا
تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي.. وابنتها تطلب الدعاء لها
ثقافة وفن
«صحة الوفاق»: 83 مواطنا في الحجر الصحي بفندق زليتن
ليبيا
استفتاء روسيا يقر التمديد لبوتين في السلطة حتى سن 84 عامًا
دولى
«تويتر» تحذف صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية
منوعات
أميركا تسجل 50 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا».. وترامب: لا مشكلة في ارتداء الكمامة
دولى
حجر 18 حالة اشتباه «كورونا» بطبرق في انتظار سحب العينات
ليبيا
«الإسكوا» تعقد سلسلة ندوات حول ليبيا ابتداء من 7 يوليو
ليبيا
«قمة نواكشوط»: الوضع الليبي ينذر بمخاطر حقيقية على الاستقرار في الساحل
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار لقاح روسي مضاد لـ«كورونا»