أسعار النفط تتتراجع بعد ارتفاع الاصابات بكورونا في أميركا

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتتخلى عن مكاسب حققتها في وقت سابق، إذ أوقد ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط، شرارة مخاوف من احتمال تعثر تعافي الطلب على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 35 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 42.79 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو ما يوازي 0.9 % إلى 40.30 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان ما يزيد عن اثنين بالمئة أمس الخميس بدعم من بيانات للوظائف الأميركية جاءت أقوى من المتوقع وانخفاض في مخزونات الخام بالولايات المتحدة، وفي الأسبوع، فإن برنت مرتفع 4.3% وخام غرب تكساس مرتفع 4.7%.

لكن الأسعار تتعرض لضغوط بسبب ارتفاعات في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة. وزاد عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بأكثر من 50 ألف حالة يوم الخميس ، ليسجل رقما قياسيا لليوم الثالث على التوالي وفقا لإحصاء أجرته «رويترز».

وقال إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة إن «السوق باتت واثقة على نحو متزايد في أن تخفيف القيود على السفر والأنشطة سيعزز الطلب على النفط الخام، لكن تقدم الجائحة يهدد بعرقلة هذا التعافي»، مضيفًا: «تعافي الطلب على البنزين سيتوقف عن التقدم حتى يتحسن الاقتصاد الأمريكي».

وسيخضع استهلاك البنزين لمتابعة وثيقة إذ تتجه الولايات المتحدة صوب عطلة في الرابع من يوليو حين من المتوقع أن يتحرك العديد من الأميركيين على الطرق.

وأفادت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو الماضي.