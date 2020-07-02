النفط يربح بفضل تراجع مخزونات الخام

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية. (أرشيفية: رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وعوضت خسائر تكبدتها في التعاملات المبكرة، إذ فاق أثر الانخفاض الحاد في مخزونات الخام القلق من تزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، وتجدد إجراءات عزل عام في كاليفورنيا، التي قد تعطل تعافي الطلب على الوقود.

وحسب وكالة «رويترز»، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا بما يوازي 0.6% إلى 40.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 6:32 بتوقيت غرينتش، لتضاف الزيادة إلى ارتفاع نسبته 1.4% أمس الأربعاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا بما يوازي 0.6% إلى 42.28 دولار للبرميل إثر صعود بلغ 1.8% في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.2 مليون برميل من مستوى قياسي مرتفع الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين مع تعزيز شركات التكرير لإنتاجها وتراجع الواردات.

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وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى «أواندا» إن الانخفاض في المخزونات وتقارير عن نقل النفط من خزانات عائمة وبيانات قوية لمؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع حول العالم شكلت أساسا قويا لارتفاع أسعار النفط. لكن حد من المكاسب ما أشار إليه محللون بأن مخزونات البنزين جاءت أعلى رغم توقعات بانخفاضها.

في غضون ذلك، سجلت الولايات المتحدة وفقا لإحصاء من «رويترز» 50 ألف حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» أمس الأربعاء في أكبر زيادة في يوم واحد منذ بدء الجائحة. وسلط محللون الضوء على مخاوف من ارتفاع الحالات الحاد في ولايات أميركية كثيفة السكان وتعد من أكبر الولايات في البلاد من حيث استهلاك البنزين.