إنتاج النفط الروسي يقترب من هدف «أوبك+» في يونيو

مضخة نفط في روسيا. (أرشيفية: رويترز)

ذكرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.32 مليون برميل يوميا في يونيو مقابل 9.39 في مايو بما يقترب من المستهدف بموجب اتفاق مجموعة «أوبك+».

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، اليوم الخميس، عن بيانات الوزارة القول إن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بالطن تراجع في يونيو إلى 38.16 مليون طن، وفق وكالة «رويترز».

وبموجب الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ودول منتجة كبرى أخرى من بينها روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم «أوبك+«»، تعهدت موسكو بخفض إنتاجها بنحو 2.5 مليون برميل يوميا إلى 8.5 مليون برميل يوميا لدعم أسعار النفط. ولا يشمل الاتفاق مكثفات الغاز.

وعادة تنتج روسيا ما بين 700 و800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز. ويعني ذلك أن إنتاجها من النفط الخام، باستبعاد المكثفات، في يونيو يتراوح بين 8.52 و8.62 مليون برميل يوميا.