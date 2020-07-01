«رويترز»: الاقتصاد التركي يسجل عجزا تجاريا كبيرا في مايو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 02:21 مساء

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، الثلاثاء، ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا 102.7% على أساس سنوي في مايو إلى 3.42 مليار دولار.

وانخفضت صادرات تركيا 40.9%، وتراجعت الواردات 27.8%، مقارنة مع مايو 2019، حسبما ذكر المعهد وأرجع معهد الإحصاءات هذا التراجع إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة «رويترز».

وسجلت الليرة التركية في منتصف يونيو الجاري، أدنى مستوى لها منذ نحو شهر، بهبوطها أكثر من 1% إلى 6.8610 مقابل الدولار الأميركي، وفقدت العملة التركية نحو 13% من قيمتها هذا العام، لأسباب من أهمها تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبلغت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق في مايو الماضي بواقع 7.2 ليرة مقابل الدولار الواحد، مقارنة بثلاث ليرات مقابل الدولار في سبتمبر 2016.

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