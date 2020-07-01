الحكومة اللبنانية ترفع سعر الخبز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 01:57 مساء

رفعت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، سعر ربطة الخبز المدعوم جزئيا زنة 900 غرام إلى 2000 ليرة من مستواه قبل أزمة أكتوبر، البالغ 1500 ليرة، في أول تغيير من نوعه للسعر في 8 أعوام.

وخسرت الليرة اللبنانية المربوطة رسميا عند 1500 للدولار، أكثر من 80% من قيمتها منذ أكتوبر ويجري تداولها الآن في السوق السوداء عند حوالي 9000 للدولار بعد انخفاضات حادة في الأيام القليلة الماضية.

ومنذ أكتوبر الماضي، انغمس لبنان في أزمة مالية تسببت في إغلاق شركات وقفزة في الأسعار والبطالة، والأزمة هي أسوأ تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية، التي عصفت به بين عامي 1975 و1990.

ويبقي البلد المثقل بالديون على سعر الربط الرسمي للعملة عند 1507.5، لكن الدولارات عند هذا المستوى متاحة حصريا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وفي الأيام القليلة الماضية اصطف اللبنانيون في طوابير عند المخابز مع توقف أصحاب الأفران عن بيع خبزهم إلى المتاجر، مشتكين من أن تكاليف إنتاجهم تضخمت بسبب الهبوط السريع في قيمة الليرة، فيما هددت المخابز أيضا بوقف توزيع الخبز، قائلة إنها تخسر أموالا.

وأثارت أزمة الخبز المزيد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة يومي السبت والأحد قام خلالها المتظاهرون بإغلاق طرق سريعة رئيسية في أرجاء البلاد.

وخرج محتجون غاضبون إلى الشوارع مجددا، الثلاثاء، في قلب العاصمة بيروت، وأصيبت حركة المرور بالشلل أثناء مظاهرات متقطعة احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية.

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