أسعار النفط تتراجع مع تزايد حالات الإصابة بكورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 01:37 مساء

 تراجعت أسعار النفط، وسط قلق بين المستثمرين من أن تزايد حالات الإصابة بكورونا المستجد سيلحق ضررا بالطلب على الوقود، بينما قد يرتفع المعروض.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 56 سنتا، أو 1.34%، لتسجل عند التسوية 41.15 دولار للبرميل، وعلى مدار الشهر قفزت عقود برنت 16.6% وتنهي الربع الثاني على مكاسب قدرها 81%.

وتراجعت عقود الخام القياسي الأميركي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا، أو 1.08%، لتبلغ عند التسوية 39.27 دولار للبرميل. وينهي الخام الأميركي الشهر على مكاسب قدرها 12.4% والربع الثاني على قفزة بحوالي 95%.

ويترقب المستثمرون أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط ومشتقاته في الولايات المتحدة، والتي ستصدر من معهد البترول الأميركي.

وتحاول ليبيا استئناف صادرات الخام التي توقفت بشكل شبه كامل منذ يناير الماضي، وتأمل المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة بأن تؤدي محادثات إلى إنهاء حصار لموانئ وحقول نفطية.

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