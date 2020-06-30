مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 11:01 صباحا

أعلنت مصر اليوم الثلاثاء عن تحقيق كشف تجاري للذهب في الصحراء الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية «أونصة» من الذهب.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان أن الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، مشيرة إلى أن نسبة الاستخلاص تبلغ 95% والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار.

ولفتت الوزارة إلى أن شركة شلاتين تساهم في كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومي والشركة المصرية للثروات التعدينية.

وقالت الوزارة إنه سيجري تكوين شركة جديدة بين شلاتين وهيئة الثروة المعدنية لمباشرة العمليات في منطقة الكشف، لتصبح ثالث شركة في مصر تعمل في استخراج الذهب والمعادن المصاحبة، إلى جانب شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

وأشارت الوزارة إلى أن من المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.

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