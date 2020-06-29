«إيرباص» تتوقع تراجعا في الإنتاج بنسبة 40% خلال العامين المقبلين

الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص جيوم فوري في مدينة كيبيك يوم 20 فبراير 2020. (أرشيفية:رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» جيوم فوري اليوم الاثنين إن الشركة تفترض انخفاضا نسبته 40 % في الإنتاج على مدى العامين المقبلين بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال فوري لجريدة «داي فيلت» «نفترض انخفاض الإنتاج والتسليمات 40 بالمئة عما كان مخططا له بادئ الأمر بالنسبة للعامين المقبلين 2020 و2021»، وفق وكالة «رويترز».

وأعلنت «إيرباص» من قبل أنها قد تخفض الإنتاج بمقدار الثلث في المتوسط،. لكن «رويترز» أوردت في الثالث من يونيو أن الشركة تدرس تقليص إنتاج الطائرات إلى ما يقل 40% عن خطط ما قبل الجائحة لمدة عامين، مما يزيد الضغوط لإلغاء آلاف الوظائف.