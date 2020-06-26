ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يونيو 2020, 03:04 مساء

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي إلى مثليها تقريبا في مايو، مقارنة مع مستواها قبل عام، لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق، إذ اقتنصت شركات التكرير الوقود الرخيص الثمن، بينما احتفظت المملكة بمركزها كأكبر مورد لأكبر مشتر للنفط في العالم.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الشحنات القادمة من السعودية الشهر الماضي بلغت 9.165 مليون طن، أو ما يعادل 2.16 مليون برميل يوميا، مسجلة ارتفاعا بنحو 95% من 1.11 مليون برميل يوميا في مايو 2019 وبارتفاع 71% من 1.26 مليون برميل يوميا في أبريل.

وعززت شركات التكرير الصينية إنتاجها لتلبي تعافي الطلب على الوقود، لكنها رفعت أيضا مخزونات الخام للاستفادة من انخفاض الأسعار، بعد أن عصفت جائحة فيروس «كورونا» بالطلب العالمي، وتقدر كبلر لاستشارات الطاقة بلوغ مخزونات الصين من الخام أعلى مستوى على الإطلاق عند 782 مليون برميل، مع امتلاء 61% من إجمالي قدرات التخزين البلاد.

وتظهر بيانات صادرة في وقت سابق من الشهر الجاري أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام قفز 19.2% في مايو، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ أعلى مستوى شهري مسجل، إذ تعافى الطلب على الوقود بقوة بعد تخفيف القيود المفروضة لإبطاء انتشار فيروس «كورونا».

وتظهر بيانات جمركية صادرة في وقت متأخر من يوم الخميس أنه في مايو، تلقت شركات التكرير الصينية أول شحنات الخام من الولايات المتحدة منذ نوفمبر بحجم نحو 550 ألف طن.

وتظهر بيانات رفينيتيف أن الصين بصدد استيراد كمية قياسية من النفط الخام الأميركي في يوليو، إذ سيجري تسليم شحنات اشتراها صائدو الصفقات خلال بلوغ الأسعار القاع في اضطراب وقع في أبريل، وارتفعت شحنات النفط الروسي إلى الصين في الشهر الماضي لتبلغ 7.71 مليون طن، أو ما يعادل 1.82 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.75 مليون برميل يوميا في أبريل و1.5 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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