روما توافق على ضمان قرض بقيمة 7.1 مليار دولار لـ«فيات كرايسلر»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 10:53 صباحا

قالت الخزانة الإيطالية اليوم الأربعاء إن إيطاليا وافقت على قرار يمنح ضمانات حكومية لقرض حجمه 6.3 مليار يورو «7.1 مليار دولار» للوحدة الإيطالية لمجموعة «فيات كرايسلر»، مما يمهد لأكبر قرض طارئ يحصل عليه صانع سيارات أوروبي.

وقال وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري لوكالة «رويترز» إن روما تستهدف من تقديم الدعم الحكومي المحافظة على سلاسل إمداد صناعة السيارات الإيطالية وتقويتها.

يأتي الإعلان الرسمي عقب اعتماد محكمة المراجعة المحاسبية الإيطالية للقرار في ختام عملية موافقة طويلة على القرض الذي يثير انتقادات داخل إيطاليا.

وقال مدير عمليات «فيات كرايسلر» لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بيترو جورليير، الأموال التي سيتيحها هذا التسهيل سَتُوجه بالكامل لنشاطنا الإيطالي، إذ نواصل عملية تحول شامل صوب مستقبل جديد يعتمد على الكهرباء والمحركات الهجين.

كانت الوحدة الإيطالية لـ«فيات كرايسلر» طلبت الاستفادة من برامج التمويل الطارئ التي أتاحتها روما في خضم جائحة «كوفيد-19» لكي تحصل على تسهيل بضمان حكومي لأجل ثلاث سنوات بهدف تجاوز الأزمة التي أوقد شرارتها تفشي فيروس «كورونا». وسيساعد ذلك أيضا قطاع السيارات الإيطالي عموما، الذي تعمل فيه نحو عشرة آلاف شركة.

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