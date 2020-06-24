صندوق النقد يتوقع انكماشا كبيرا في الاقتصاد السعودي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 04:58 مساء
لقطة من الجو لمدينة الرياض، 24 مايو 2020. (أ ف ب)

توقع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسعودية بنسبة 6.8% هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينات القرن الماضي بينما تلقي أسعار النفط المنخفضة وتبعات تفشي فيروس «كورونا المستجد» بثقلها على اقتصادات الشرق الأوسط.

والتوقعات الجديدة للاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في المنطقة، أسوأ بـ4.8% مما توقعه صندوق النقد الدولي قبل شهرين فقط، مما يعكس تدهورًا سريعًا محتملًا لدى أكبر مصدر للنفط في العالم، وفق «فرانس برس».

السعودية ترفع ضريبة القيمة المضافة ضمن إجراءات تقشفية أخرى

وبحسب تقرير للصندوق، فإنه من المتوقع أن ينكمش النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4.7% هذا العام، في تغيير للأسوأ بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في أبريل. وأبقى الصندوق في تقريره «آفاق الاقتصاد الإقليمي» الدوري توقعاته لأسعار النفط دون تغيير تقريبًا عند نحو 36 دولارًا للبرميل.

وقال: «إن مسار العقود الآجلة للنفط تشير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار بعد ذلك إلى 46 دولارًا، لكنها لا تزال أقل بنحو 25% عن متوسط 2019» والذي كان حول 64 دولارًا للبرميل. وتعتمد العديد من دول المنطقة ومن بينها دول عربية وإيران ودول أخرى في آسيا الوسطى بشكل كبير على إيرادات النفط.

وأشار عديد التوقعات الاقتصادية إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تخسر مئات المليارات من الدولارات مع تراجع أسعار النفط وسط التباطؤ العالمي الناجم عن وباء «كوفيد-19».

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في عقدين دون 20 دولارًا للبرميل في مايو بسبب الانخفاض الحاد في الطلب العالمي نتيجة الإجراءات المرتبطة بالفيروس، قبل أن تعود لمستوى 40 دولارًا مع اتفاق الدول المصدِّرة على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميًّا.

وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد الإيراني، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 6.0%، ليقبع في المنطقة الحمراء للعام الثالث على التوالي، بينما تواجه إيران العقوبات الخانقة التي تفرضها الولايات المتحدة.

السعودية: خروج 1.2 مليون أجنبي من سوق العمل السعودية خلال العام الجاري

والمحطة الإيجابية الوحيدة في التقرير هي مصر، التي قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادها سينمو بنسبة 2% هذا العام ، لكنها لا تزال أقل من نسبة 5.6% التي تحققت في العام 2019. وقال صندوق النقد إن العجز المالي ومستويات الدين العام في المنطقة سترتفع بشكل كبير هذا العام وفي العام 2021.

وذكر أن عجز الموازنة السعودية سيزيد بأكثر من الضعف عن العام الماضي ليصل إلى 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه من المتوقع أن يعود إلى نسبة 5.6% في 2021.

ولجأت السعودية بالفعل إلى إجراءات التقشف وخفض الإنفاق، وبينها إلغاء بدل المعيشة للموظفين الحكوميين، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءًا من يوليو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«النهر الصناعي» يكشف عدد الاعتداءات على الآبار وأسباب ضعف تدفق المياه
ليبيا
الحاسي: حالة «كورونا» المسجلة في «بن جواد» خالطت 120 مواطنا
ليبيا
وزراء الخارجية العرب يشددون على «وحدة ليبيا» ويرفضون جميع التدخلات الخارجية
ليبيا
محكمة استئناف تركية تؤيد عقوبة السجن الشديدة بحق معارضة لإردوغان
دولى
ترامب يهدد باستخدام «قوة حازمة» ضد المتظاهرين في واشنطن
دولى
الجامعة العربية تدعو إثيوبيا الى عدم ملء خزان سد النهضة حتى إبرام اتفاق مع مصر ...
عربى
رئيس تونس يقترح على الليبيين دستورا موقتا شبيها بدستور أفغاني
ليبيا
السعودية ستسمح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام
دولى
غوارديولا: أغويرو في خطر كبير
رياضة عالمية
«أمن بنغازي» يضبط شخصا بحوزته سيارة مسروقة من طرابلس
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
باشاغا: المجتمعون في زوارة اتفقوا على إنهاء التدخلات الأجنبية «غير الشرعية» ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات تحذيرية محتملة للخرف