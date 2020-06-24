اكتشاف حالات مصابة بـ«كورونا» يدفع «طيران الإمارات» لتعليق رحلاتها القادمة من باكستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 02:19 مساء
عمال نظاقة يدخلون لطائرة «طيران الإمارات» لتعقيمها بمطار دبي. 8 مارس 2020. (فرانس برس)

قالت شركة «طيران الإمارات» إنها علقت رحلاتها القادمة من باكستان بعد أن أثبتت الفحوص إصابة ركاب بفيروس «كورونا» في هونغ كونغ.

وذكرت الشركة التي تقدم خدمة محدودة بسبب تفشي جائحة «كورونا» أن التعليق الموقت دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، حسب وكالة «رويترز».

وقالت ناطقة باسم الشركة، إحدى أكبر شركات الرحلات الجوية الطويلة المدى في العالم: «ننسق عن كثب مع السلطات المختلفة وسنراجع وننفذ أي إجراءات إضافية مطلوبة بما يرضي جميع الأطراف قبل استئناف الخدمة من باكستان».

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وأضافت أن الشركة، وهي الناقلة التابعة لحكومة دبي، ستستمر في تسيير رحلات إلى باكستان.

وترتفع معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» بسرعة في باكستان التي يبلغ عدد سكانها نحو 207 ملايين نسمة؛ غير أن رئيس الوزراء عمران خان استبعد فرض إجراءات العزل العام الكامل.

وسجلت باكستان 3755 وفاة بالفيروس و188926 حالة إصابة مؤكدة. وخلال الأسبوع الجاري منعت حكومة كوريا الجنوبية موقتا دخول جميع القادمين من باكستان وبنجلاديش بعد أن سجلت زيادات في حالات الإصابة القادمة من البلدين.

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