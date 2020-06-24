أسهم اليابان تهبط مع ارتفاع حالات «كورونا» في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 02:12 مساء

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض يوم الأربعاء، إذ تحولت معنويات المستثمرين سلبا، في رد فعل على ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بـ«كوفيد-19» في طوكيو لأعلى مستوى في شهر ونصف.

وهبط المؤشر «نيكي» القياسي 0.07% ليغلق عند 22534.32 نقطة، مع تقدم 59 سهما مقابل تراجع 163، وفي وقت سابق من الجلسة، اقتفت أسواق طوكيو أثر مكاسب حققتها وول ستريت يوم الثلاثاء، إذ عززت بيانات تظهر تحسن الاقتصاد واحتمالات ضخ المزيد من التحفيز الآمال في تعافٍ سريع.

وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.42% إلى 1580.50، وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 باستثناء خمسة، وكان قطاعا الشحن البحري والمنسوجات الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في طوكيو، إذ تراجعا 2.61% و1.66% على الترتيب.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 1.84% بعد أن قالت الشركة إنها ستبيع ما يصل إلى 198.3 مليون سهم في «تي-موبايل» الأميركية.

وتوخى المستثمرون الحذر أيضا قبيل تقرير محدث من المقرر أن يصدره صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بخصوص آفاق الاقتصاد العالمي.

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