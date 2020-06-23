أسعار النفط ترتفع مع استمرار التزام «أوبك+» بخفض الإنتاج

قفزت أسعار النفط أكثر من 2% عقب امتثال أكبر لـ«أوبك» وحلفائها بخفض الإنتاج وتخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس «كورونا»، على الرغم من زيادة قياسية في حالات الإصابة حول العالم.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 89 سنتا، أو 2.1%، لتسجل عند التسوية 43.08 دولار للبرميل، وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس، وهي العقود الأكثر نشاطا في جلسة أمس الإثنين، 90 سنتا أي 2.3%، لتبلغ عند التسوية 40.73 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما من بيانات أشارت إلى أن عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة وكندا، وهو للإمدادات مستقبلا، هبط إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي.

وقال متعاملون إن إعادة فتح ولايات أميركية ودول حول العالم في أعقاب إغلاقات للشركات وأوامر بالبقاء في المنزل بسبب فيروس «كورونا المستجد»، ساعدت أيضا في صعود النفط.

وقفزت عقود برنت والخام الأميركي كليهما نحو 9% الأسبوع الماضي بدعم من تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل العام واستئناف النشاط الاقتصادي، ويلقى النفط دعما أيضا من التزام أكبر لـ«أوبك» وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+»، بتخفيضات إنتاجية منسقة لموازنة السوق.

ولم تقرر «أوبك+» حتى الآن ما إذا كانت ستمدد تخفيضات قياسية في المعروض قدرها 9.7 مليون برميل يوميا إلى شهر رابع لتظل سارية حتى نهاية أغسطس.