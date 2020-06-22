مبيعات المنازل في أميركا تهبط لأدنى مستوى في أكثر من 9 أعوام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يونيو 2020, 05:46 مساء
منازل قائمة للبيع في الولايات المتحدة. (الإنترنت)

تراجعت مبيعات المنازل الأميركية في مايو إلى أدنى مستوى لها في أكثر من تسعة أعوام ونصف العام، وهو ما يعزز التوقعات بانكماش حاد في نشاط سوق الإسكان في الربع الثاني من العام بعد تعطلات ناجمة عن جائحة «كوفيد-19».

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، الإثنين، إن مبيعات المساكن القائمة هبطت 9.7% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 3.91 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2010 ،بحسب «رويترز».

وتعكس مبيعات الشهر الماضي إغلاق عقود وُقِّعت في مارس وأبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المساكن القائمة ثلاثة بالمئة إلى 4.12 مليون وحدة في مايو.

وانخفضت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل نحو 90 بالمئة من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 26.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو، وهو أكبر نزول سنوي منذ عام 1982.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصول وفد من «أفريكوم» إلى زوارة للاجتماع مع السراج
ليبيا
عائلة الراحل توم بيتي ترفض استخدام ترامب أغانيه
ثقافة وفن
ضغوط فرنسية لتشكيل جبهة أوروبية موحدة للحد من التوسع التركي في ليبيا
ليبيا
مجلس الأمن القومي الأميركي: نعارض التصعيد العسكري في ليبيا من جميع الجهات
ليبيا
الرئاسة التركية: نتفهم المخاوف الأمنية المشروعة لمصر في ليبيا.. وسنبقى طالما ...
ليبيا
بكين تغلق مصنعا لـ«بيبسي» وتحظر استيراد منتجات أميركية بعد تسجيل 22 إصابة جديدة ...
دولى
المجلس الرئاسي يرد على خطاب الرئيس السيسي بشأن ليبيا
ليبيا
مطاعم السود في الولايات المتحدة تستفيد من موجة تضامن
منوعات
جديد «كورونا».. الإصابات تتزايد في أميركا اللاتينية والمغرب.. وترامب يتحدى ...
دولى
وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
«موانئ دبي» تستعد لـ«الأسوأ» لكن عينها على مزيد من الاستحواذات
اقتصاد
منظمة الصحة العالمية لم «تقفل ملف كورونا»
منوعات
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» «كورونا» لا يزال يتسارع