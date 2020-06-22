مبيعات المنازل في أميركا تهبط لأدنى مستوى في أكثر من 9 أعوام

منازل قائمة للبيع في الولايات المتحدة. (الإنترنت)

تراجعت مبيعات المنازل الأميركية في مايو إلى أدنى مستوى لها في أكثر من تسعة أعوام ونصف العام، وهو ما يعزز التوقعات بانكماش حاد في نشاط سوق الإسكان في الربع الثاني من العام بعد تعطلات ناجمة عن جائحة «كوفيد-19».

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، الإثنين، إن مبيعات المساكن القائمة هبطت 9.7% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 3.91 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2010 ،بحسب «رويترز».

وتعكس مبيعات الشهر الماضي إغلاق عقود وُقِّعت في مارس وأبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المساكن القائمة ثلاثة بالمئة إلى 4.12 مليون وحدة في مايو.

وانخفضت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل نحو 90 بالمئة من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 26.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو، وهو أكبر نزول سنوي منذ عام 1982.