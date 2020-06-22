الأردن يطلب من المانحين الدوليين 6,6 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين

مشهد عام لمخيم الزعتري في شمال الأردن، 14 يوليو 2019. (أ ف ب)

أطلقت الحكومة الأردنية، الإثنين، خطة لجمع 6.6 مليار دولار من المانحين الدوليين لتلبية احتياجات مئات آلاف اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب في بلدهم إلى المملكة، لثلاث سنوات.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، خلال مؤتمر صحفي، «نطلق اليوم (الإثنين) خطة الاستجابة للأزمة السورية وقيمتها 6.6 مليار دولار» لثلاثة أعوام 2020-2022، بحسب «فرانس برس».

وأوضح أن «الأردن يحتضن ما يزيد على 1.3 مليون سوري، وهذا كان له أثر شديد على الاقتصاد الأردني والبنية التحتية وعلى موازنة الدولة».

وقال: «الخطة تأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية والعالم يعيش أجواء جائحة كورونا، وهذا عبء إضافي على الأردن». وأوضح الربضي أن «ميزانية الخطة لثلاثة أعوام من بداية العام 2020 وحتى نهاية العام 2022 تتضمن احتياجات اللاجئين 1.9 مليار دولار، واحتياجات المجتمعات المضيفة نحو 600 مليون دولار».

كما تتضمن «1.2 مليار دولار لبناء القدرات المؤسسية، ودعم ميزانية الدولة 2.8 مليار دولار». وتركز الخطة بحسب الوزير على سبعة قطاعات ذات أولوية هي الخدمات العامة والصحة والتعليم والصرف الصحي والتمكين الاقتصادي والعدل والمأوى. وحض الربضي المجتمع الدولي على «الاستمرار بدعم الأردن».

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجؤوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سورية بنحو 1.3 مليون. وتقول عمان إن استضافة هؤلاء كلفت المملكة أكثر من 10 مليارات دولار حتى نهاية العام 2017.

وكانت الحكومة ومنظمات أممية أقرت في يناير 2018 خطة الاستجابة للأزمة السورية في المملكة للأعوام 2018 إلى 2020 بتمويل يقارب 7.3 مليار دولار، بما معدله 2.4 مليار دولار سنويًّا.