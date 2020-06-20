الذهب يصعد جراء توقعات موجة ثانية لجائحة «كورونا»

ارتفعت أسعار الذهب، إذ فاقمت زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المخاوف من موجة ثانية للجائحة قد تجبر حكومات على فرض إجراءات عزل عام جديدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1740.79 دولار للأوقية «الأونصة»، في حين جرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب بارتفاع 1.3% إلى 1753 دولارا للأوقية، وكانت الأسعار الفورية للذهب بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2012 إلى 1764.55 دولار.

وصعدت أسعار الذهب 15% منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة، في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية، وهو ما قلص عوائد السندات ورفع أيضا المخاوف بشأن التضخم.

ومقابل سلة عملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.2%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6% إلى 1913.17 دولار للأوقية ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وصعد البلاتين 1.2% إلى 813.56 دولار للأوقية، محققا زيادة 0.9% منذ بداية الأسبوع، وارتفعت الفضة 0.6% إلى 17.62 دولار، وفي طريقها لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي.

وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد على 8.38 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وجاءت اختبارات نحو 400 عامل إيجابية في مجزر بشمال ألمانيا، فيما أعلنت الصين 32 حالة إصابة جديدة أمس ‬الجمعة.