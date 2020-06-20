الذهب يصعد جراء توقعات موجة ثانية لجائحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 10:38 صباحا

ارتفعت أسعار الذهب، إذ فاقمت زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المخاوف من موجة ثانية للجائحة قد تجبر حكومات على فرض إجراءات عزل عام جديدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1740.79 دولار للأوقية «الأونصة»، في حين جرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب بارتفاع 1.3% إلى 1753 دولارا للأوقية، وكانت الأسعار الفورية للذهب بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2012 إلى 1764.55 دولار.

وصعدت أسعار الذهب 15% منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة، في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية، وهو ما قلص عوائد السندات ورفع أيضا المخاوف بشأن التضخم.
ومقابل سلة عملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.2%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6% إلى 1913.17 دولار للأوقية ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وصعد البلاتين 1.2% إلى 813.56 دولار للأوقية، محققا زيادة 0.9% منذ بداية الأسبوع، وارتفعت الفضة 0.6% إلى 17.62 دولار، وفي طريقها لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي.

وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد على 8.38 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وجاءت اختبارات نحو 400 عامل إيجابية في مجزر بشمال ألمانيا، فيما أعلنت الصين 32 حالة إصابة جديدة أمس ‬الجمعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نائب الرئيس التركي: تعاون أنقرة وواشنطن بشأن ليبيا قد يصنع فارقا إيجابيا
ليبيا
مسؤول تركي لـ«رويترز»: مستعدون للبدء سريعا في إعادة إعمار ليبيا
ليبيا
في مقالة تاريخية بجريدة أميركية.. بوتين يتهم الغرب بـ«إنكار» تضحيات روسيا
دولى
القضاء الإسباني يرفض شكوى نيمار ويلزمه دفع ملايين إلى برشلونة
رياضة عالمية
دراسة تكشف وجود فيروس «كورونا المستجد» في مياه الصرف في إيطاليا منذ ديسمبر 2019
دولى
جريدة الوسط: صراع الأدوار يعمق الخلاف بين الدول المؤثرة في المشهد الليبي
ليبيا
السراج يدعو إلى دعم دولي لإعادة بناء ليبيا كدولة ديمقراطية بنظام انتخابي شامل
ليبيا
بومبيو يندد بـ«أكاذيب» بولتون «الخائن»
دولى
تعرف على التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم داخل الصالات 2020
رياضة محلية
«فيسبوك» يسحب إعلانات لحملة ترامب الانتخابية تتضمن رمزا نازيا
دولى
العدد 239 من جريدة «الوسط»: صراع أدوار يعمق الخلاف في المشهد الليبي.. وانتهاء ...
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 26) - هل ستفلس خطابات الضمان التركية بالبنوك الليبية؟
فيديو
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الانقلاب الصيفي اليوم السبت: أطول الأيام نهارا وأقصرها ليلا