ترامب يعتبر «الانفصال الكامل» بين الاقتصادين الأميركي والصيني «خيارا محتملا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 11:16 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (الإنترنت)

حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، من أن «الانفصال الكامل» بين الاقتصادين الاميركي والصيني المتداخلين مع بعضهما يبقى خيارًا سياسيًا محتملا لإدارته.

وقال ترامب على «تويتر»: «الولايات المتحدة بالتأكيد تحتفظ بخيار لسياسة تتبعها، في ظل ظروف متعددة، لانفصال كامل عن الصين. شكرًا»، وأضاف لافتًا إلى أنه يكتب ذلك في معرض رده على تعليقات للممثل التجاري في إدارته، روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال لايتهايزر أمس، الأربعاء، أمام لجنة في الكونغرس أن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق يخفف من الخلاف، وأن الانفكاك الكامل بين الاقتصادين العملاقين في الوقت الراهن مستحيل، وأضاف:«هذا كان خيارًا لسياسة قبل سنوات، لكني لا اظن أنه سياسة أو خيار منطقي لسياسة في هذه اللحظة».

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