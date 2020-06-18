الذهب مستقر مع صعود الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 يونيو 2020, 12:57 مساء

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ تجاذب صعود الدولار وتراجع أسواق الأسهم العالمية المعدن الأصفر فيما تعرضت الأسواق لضغط من زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مما قد يهدد التعافي الاقتصادي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1726.48 دولار للأوقية (الأونصة) وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1733.90 دولار.

وقال محلل سوق الصرف في «ديلي فيكس»إليا سبيفاك «لا نرى حقا محفزات واضحة للذهب هنا. من جانب لدينا الدولار أقوى لأن التصريحات التي صدرت مؤخرا عن الاحتياطي الاتحادي داعمة ومن جانب آخر غياب مزيد من حزم التحفيز يضغط على المعنويات وتراجعت عوائد السندات، تلك التأثيرات المتعارضة تبقي الذهب مستقرا بقوة».

كما ضغطت المكاسب التي حققها الدولار الأميركي كملاذ آمن على جاذبية الذهب إذ تمسك مؤشر الدولار بالارتفاع أمام سلة من العملات الرئيسية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي»، جيروم باول إن الاقتصاد الأميركي بدأ يتعافى من الأسوأ في أزمة كورونا لكن مع فقدان 25 مليونا لوظائفهم واستمرار الجائحة فسيحتاج الاقتصاد للمزيد من المساعدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6% إلى 1932.52 دولار للأوقية، لكن البلاتين تراجع 0.7% إلى 813.48 دولار، وهبطت الفضة 0.4% إلى 17.51 دولار.

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