الحكومة السويسرية: نتوقع خسائر 100 مليار دولار بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يونيو 2020, 09:17 مساء

أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الثلاثاء، أن ناتجها الاقتصادي قد يخسر أكثر من 100 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 652 مليار فرنك سويسري (687.26 مليار دولار)، انخفاضا من 712 مليار فرنك في توقعات ديسمبر نهاية العام الجاري. وبالنسبة للعام 2021، أصبح من المتوقع تسجيل 688 مليار فرنك، انخفاضا من توقع سابق عند 725 مليار فرنك.

وقال الاقتصادي رونالد إندرجاند «على أساس نصيب الفرد، فإن التراجع سيكون سيئا على غرار منتصف السبعينيات إن لم يكن أسوأ.. سيستغرق التغلب على هذا الوضع سنوات. لن يعود الاقتصاد للمستوى السابق إلا بحلول 2022».

كان إندرجاند يتحدث بعد أن توقعت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية تراجع الاقتصاد 6.2% في 2020، ثم تعافيه على نحو متوسط في 2021.

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