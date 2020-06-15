«الخطوط القطرية» تخفض رواتب طيارين أجانب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يونيو 2020, 08:11 مساء
طائرة تابعة للخطوط القطرية في مطار الدوحة، 20 يوليو 2017. (أ ف ب)

قررت الخطوط الجوية القطرية خفض رواتب بعض طياريها والاستغناء عن موظفين في ظل تراجع العائدات بسبب أزمة فيروس «كورونا المستجد»، حسبما جاء في مذكرة داخلية اطلعت عليها «فرانس برس» الإثنين.

وتضررت الخطوط القطرية التي تسيِّر رحلات إلى 170 وجهة على متن 234 طائرة، منذ  مارس الماضي مع إغلاق المطارات ومنع السفر في عديد الدول لاحتواء وباء «كوفيد-19».

وجاء في المذكرة، التي حملت تاريخ 4 يونيو، أن رواتب أقدم قادة الطائرات الأجانب ستخفض بنسبة 25 بالمئة، بينما ستخفض رواتب آخرين بنسبة 15 بالمئة. وإضافة إلى ذلك سيتم في الأسابيع المقبلة الاستغناء عن عدد لم يحدد من الطيارين.

وفي مايو حذرت الخطوط القطرية في مذكرة داخلية اطلعت عليها «فرانس برس» من أنها ستضطر لصرف «عدد كبير» من موظفيها بسبب انهيار حركة النقل الجوي من جراء جائحة «كوفيد-19».

وكانت الخطوط الجوية القطرية علقت رحلاتها وأبقت 35 وجهة  فقط، قبل أن تعاود تسيير رحلات إلى وجهات اعتادت التوجه إليها مع إعادة السماح بنزول الطائرات في عدد من المطارات حول العالم.

وتضرر اقتصاد الإمارة الثرية في الأشهر الأخيرة بفعل تراجع أسعار الطاقة، وجرى تسريح موظفين في مؤسسات بينها مجموعة «بي إن سبورت» الرياضية التي استغنت عن نحو 100 موظف وقلصت رواتب آخرين.

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