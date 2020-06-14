مصر: عجز الميزان التجاري يهبط نحو ‭39‬% في مارس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يونيو 2020, 11:45 صباحا
سفينة شحن في أحد الموانئ المصرية. (أرشيفية: الإنترنت)

 قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري هبط 38.6% على أساس سنوي في مارس إلى 2.69 مليار دولار.

أوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 18% إلى 2.24 مليار دولار في مارس، في حين تراجعت قيمة الواردات 30.6% إلى 4.93 مليار دولار، وفق وكالة «رويترز». وتراجعت واردات المنتجات البترولية 70 بالمئة والمواد الأولية من الحديد والصلب 8.9%ٌ.

من جهة أخرى، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية التي تمثل جهة الشراء الحكومية في مصر إنها تسعى لشراء كميات من زيت الصويا وزيت دوار الشمس في مناقصة دولية مع موعد نهائي لتقديم العروض يوم الثلاثاء. وأضافت الهيئة إنها تريد ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس، وتسعى لوصول هذه الكمية خلال الفترة من 20 أغسطس إلى الخامس من سبتمبر.

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