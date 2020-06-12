مجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية تدعم القانون الصيني في هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 يونيو 2020, 08:32 مساء

قالت مجموعة «إتش إس بي سي» المجموعة المصرفية العملاقة علنا إنها تدعم القانون الصيني بعد ضغوط علنية مارستها شخصية موالية لبكين في هونغ كونغ، وعبرت المجموعة التي تتمتع بوجود قوي في آسيا، الأسبوع الماضي، عن دعمها علنا للمشروع على منصة «ويتشات» مع صورة لمدير فرعها في آسيا بيتر وونغ وهو يوقع عريضة في هذا الاتجاه.

وانتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية البريطانية لدعمها القانون المثير للجدل حول الأمن القومي الذي تريد بكين فرضه على هونغ كونغ.

وقال بومبيو في بيان: «يبدو لي أن إظهار هذا الولاء لا يجلب احتراما لإتش إس بي سي من جانب بكين، التي تواصل استخدام نشاطات المصرف في الصين كرافعة سياسية ضد لندن»، مضيفًا: «السلوك العدواني لبكين يكشف لماذا يجب أن تتجنب الدول الاعتماد تجاريا على الصين وأن تحمي بناها التحتية من تأثير الحزب الشيوعي الصيني»، وكرر بومبيو دعوته الدول إلى منع مجموعة هواوي الصيني العملاقة للاتصالات من بناء بنى تحتية لشبكة الجيل الخامس «5جي» بينما تخشى واشنطن مخاطر عديدة بينها التجسس.

وصرح بيتر وونغ لوكالة أنباء «الصين الجديدة» الرسمية أنه يأمل في أن يجلب القانون «الاستقرار والازدهار على الأمد الطويل» لهونغ كونغ.

 وتريد الصين فرض قانون ينص على «منع ووقف وقمع أي تحرك يهدد بشكل خطير الأمن القومي مثل النزعة الانفصالية والتآمر والإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخلا في شؤون» هونغ كونغ.

ويخشى معارضو النص أن يؤدي القانون إلى قمع سياسي شبيه بما يحدث في الصين القارية، وردت الولايات المتحدة بإلغاء الوضع الخاص الممنوح للمستعمرة البريطانية السابقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنقرة: سنناقش مع واشنطن الخطوات التالية لاتفاق ترامب وإردوغان بشأن ليبيا
ليبيا
فيديو.. تقارير: تظاهرات وعنف في شوارع لبنان بعد انهيار غير مسبوق لسعر الليرة ...
عربى
توقعات بعودة الجماهير في نهائي كأس ألمانيا
رياضة عالمية
«تعليم الوفاق» تمنح سنة استثنائية لطلبة سنوات النقل بالمرحلة الثانوية
ليبيا
وصول 1621 مواطنا من مصر إلى أماكن الحجر الصحي بطبرق خلال 6 أسابيع
ليبيا
رئيس أركان القوات الأميركية يأسف لظهوره بجانب ترامب في موقع تظاهرة في واشنطن
دولى
تمثال «تاجر الرقيق» سيعرض في متحف بريطاني بعد رميه في البحر (فيديو)
ثقافة وفن
هل وصلت الولايات المتحدة إلى منعطف في مكافحة العنصرية؟
دولى
«لا أستطيع التنفس سيدي».. تحقيق أميركي في حالة وفاة جديدة خلال الاحتجاجات
دولى
التعاون الإسلامي: مخطط إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة «تصعيد خطير»
عربى
بيلوسي تدعو إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من «الكابيتول»
دولى
«البعثة الأممية» تعلن انخراط وفدي «الوفاق» و«القيادة العامة» في الجولة الثالثة ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكسسوارات موصولة تتوقع أعراض «كورونا» مبكرا