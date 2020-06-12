وزير الخزانة الأميركي: إغلاق الاقتصاد في مواجهة كورونا يتسبب بمزيد الأضرار

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين (أرشيفية: الإنترنت).

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الخميس إن الولايات المتحدة لن تفرض إغلاقا جديدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من ظهور بؤر جديدة للفيروس في بعض الولايات.

وصرّح منوتشين في مقابلة مع شبكة «سي ان بي سي» الأميركية «لا يمكننا أن نغلق الاقتصاد. أعتقد أننا تعلّمنا أن إغلاق الاقتصاد يتسبب بمزيد من الأضرار»، بحسب «فرانس برس».

أفضل السنوات

وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة تصب في الإطار نفسه، جاء فيها «سنحظى بفصل ثالث جيد جدا، وفصل رابع رائع، وإحدى أفضل سنواتنا على الإطلاق في العام 2021. وقريبا سنتوصل إلى لقاح وعلاج. هذا رأيي».

وجاءت تغريدة ترامب بعدما توقع الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) الأربعاء انكماشا اقتصاديا بنسبة 6,5% هذا العام، محذّرا بأن الضبابية تخيّم على التوقعات المستقبلية. وقال ترامب إن «الاحتياطي الفدرالي يخطئ دوما»، مضيفا «أنا أرى الأرقام وأؤدي عملا أفضل منكم بكثير».

الكساد الكبير

وتسببت قرارات إغلاق المؤسسات التجارية لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد اعتبارا من أواسط مارس، بأضرار كبيرة لأكبر قوة اقتصادية في العالم، وأسفرت عن صرف عشرات ملايين الموظفين وارتفاع نسبة البطالة إلى 13,3% في مايو، وهي أرقام تحمل أوجه شبه مع تلك التي سُجّلت إبان حقبة الكساد الكبير قبل تسعين عاما.

لكن وباء كوفيد-19 يواصل حصد الوفيات في الولايات المتحدة التي تخطّت الأربعاء 112 ألفا و900 وفاة ومليوني إصابة بالفيروس، في حين تسجل بعض الولايات على غرار تكساس وكارولاينا الشمالية تزايدا في حالات دخول المستشفى للعلاج من كوفيد-19 مقارنة بالأرقام المسجلة الشهر الماضي.

والخميس تراجعت بورصة وول ستريت بعدما حققت مكاسب على مدى أيام، وقد تكبّدت مؤشرات رئيسية خسائر بعدما أفادت وزارة العمل بتقديم 1,5 مليون طلب جديد للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي.