أسعار النفط تنخفض 2% وارتفاع المخزونات الأميركية يجدد المخاوف

صهاريج لتخزين النفط الخام في كاشينج بولاية أوكلاهوما الأميركية. (أرشيفية: رويترز)

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، أكثر من 2% صوب 40 دولارا للبرميل، بعدما أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام في الولايات، مما جدد المخاوف بشأن فائض المعروض وضعف الطلب بسبب أزمة فيروس «كورونا». وذكر تقرير معهد البترول الأميركي أن المخزونات زادت 8.4 مليون برميل، ولم تنخفض كما توقع محللون.

ونزل خام برنت 70 سنتا ما يعادل 1.7% إلى 40.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 1210 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا ما يوازي 2.2% إلى 38.10 دولار للبرميل، حسب ما أوردت وكالة «رويترز».

وارتفع الخامان لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر أول من أمس الإثنين، فقد زاد خام برنت بأكثر من مثليه منذ أن هوى لأقل مستوى في 21 عاما عند 16 دولارا للبرميل في أبريل الماضي. لكن بعض المحللين يعتقدون أن السوق ارتفعت أكثر من اللازم مع استمرار جائحة «كورونا».

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا: «مع انخفاض أسواق الأسهم وتأثير الكثير من الأنباء الجيدة على أسعار النفط عند هذه المستويات، لم يكن مفاجئا أن تهتز ثقة سوق النفط قليلا».