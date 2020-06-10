توقف عدد من مصانع «هوندا» عن العمل بسبب هجوم إلكتروني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 09:21 صباحا
شعار مجموعة هوندا اليابانية لصناعة السيارات على مقرها في طوكيو، 12 مايو 2020، (ا ف ب)

أعلنت مجموعة «هوندا» اليابانية لصناعة السيارات اليوم الأربعاء، توقف مصانعها في الهند والبرازيل عن العمل بسبب هجوم إلكتروني جديد أثر على شبكتها العالمية للإنتاج.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن 11 من مصانع المجموعة تأثرت بهذا الهجوم الذي وقع مطلع الأسبوع الجاري، بينها خمسة مواقع في الولايات المتحدة، حسب وكالة «فرانس برس».

لكن ناطقة باسم «هوندا»، لم تسمها الوكالة، قالت إن كل مصانع المجموعة في الولايات المتحدة وكذلك في تركيا تمكنت من استئناف عملها، موضحة أن التأثير المالي لهذا التوقف سيكون محدودا على الأرجح.

وعلى غرار الشركات الأخرى لإنتاج السيارات، تضررت «هوندا» بشدة من وباء فيروس «كورونا المستجد»، الذي أجبرها على وقف جزء كبير من إنتاجها في العالم في الأشهر ألأخيرة.

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