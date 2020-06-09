أسعار الذهب ترتفع في المعاملات الفورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 12:35 مساء

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار، لكن جرى تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق إذ ساد الحذر قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» بشأن السياسة النقدية يستمر يومين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1695.69 دولار للأوقية (الأونصة) وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1701.20 دولار.

وقال كبير الاستراتيجيين لدى «سي.إم.سي ماركتس»، مايكل مكارثي، الثلاثاء بـ«النظر إلى الحماس للأصول العالية المخاطر والمنكشفة على النمو، ربما نرى ضغوطا على الذهب جلال الجلسة، لكن من الناحية الأخرى فإن ضعف الدولار الأمريكي أمر داعم».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.6%% إلى 17.57 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.8% إلى 1986.40 دولار وانخفض البلاتين 0.4% إلى 829.58 دولار.

وحوم الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يخفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع البنك المركزي الأميركي للنظر في السياسة النقدية والذي يستغرق يومين والمقرر أن يبدأ في وقت لاحق يوم الثلاثاء بحثا عن أي مؤشر مستقبلي مع شروع الاقتصاد تدريجيا في إظهار علامات على التعافي.

وتوقف المتعاملون عن وضع احتمال فرض أسعار فائدة سلبية في الولايات المتحدة في الحسبان، بعد تقرير قوي مفاجئ للوظائف يوم الجمعة الماضية، ومما حد من تقدم الذهب، أن فضل المتعاملون بالسوق الأصول عالية المخاطر إذ دفعت الثقة في تعاف اقتصادي المؤشر ناسداك القياسي إلى مستوى قياسي مرتفع. كما تتجه الأسهم الآسيوية للارتفاع.

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