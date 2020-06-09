العقود الآجلة لخام برنت تهبط إلى 40.79 دولار للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 10:51 صباحا

تباينت أسعار النفط يوم الثلاثاء في ظل آمال بتعاف سريع للطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا في أنحاء العالم ولكن يكبح المكاسب احتمال استمرار فائض المعروض في السوق.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 40.79 دولار للبرميل، ونزل العقد 1.50 دولار، بعد تسجيل مكاسب على مدى سبع جلسات، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8% ما يوازي 31 سنتا إلى 38.50 دولار للبرميل بعدما انخفض 1.36 دولار، وفقًا لوكالة «رويترز».

ورفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط في 2020 ويتوقع حاليا أن يسجل برنت 40.40 دولار للبرميل وأن يبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 دولارا ولكنه حذر من أن الأسعار قد تنخفض في الأسابيع المقبلة بسبب ضبابية الطلب وزيادة المخزونات.

وجاءت مكاسب يوم الثلاثاء مع بدء نيويورك، وهي المدينة الأميركية الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد، استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد توقف لحوالي ثلاثة أشهر مما قد يحفز الطلب على الوقود.

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