أسعار الذهب تتراجع وسط مؤشرات انتعاش الاقتصاد العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 03:27 مساء

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2%، وسط مؤشرات انتعاش الاقتصاد العالمي، دفعة من بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأميركية غير الزراعية، مما قلص الطلب على أصول الملاذ الآمن، وفقًا لوكالة «رويترز».

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 1678.81 دولار للأوقية «الأونصة»، وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة بانخفاض 2.6% إلى 1683 دولارا، وتراجع المعدن الأصفر نحو 2.6% منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 13 مارس.

وارتفعت الأسهم الأميركية بعد أن أظهرت أحدث البيانات الأميركية انخفاضا كبيرا في البطالة إلى 13.3% في مايو من 14.7% في أبريل الماضي مع انحسار عمليات تسريح العمالة، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1945.81 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 2.3% إلى 817.49 دولار، ونزلت الفضة 2.3% إلى 17.32 دولار للأوقية وتتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.

ارتفعت أسعار النفط بعد هبوط لم يكن متوقعا لمعدل البطالة الأميركي خلال شهر مايو، وقرار «أوبك» تقديم موعد المحادثات بشأن أجل تخفيضات قياسية في الإنتاج اليوم السبت.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 2.31 دولار، أي ما يعادل 5.8%، إلى 42.30 دولار للبرميل، بزيادة أسبوعية 19.2%، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.14 دولار، أو 5.7%، إلى 39.55 دولار للبرميل بزيادة أسبوعية 10.7%، وأعلنت وزارة العمل الأميركية انخفاضا مفاجئا في معدل البطالة إلى 13.3% الشهر الماضي من 14.7 في أبريل، وفقًا لوكالة «رويترز».

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