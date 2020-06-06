النفط يصعد 5% جراء انخفاض البطالة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 10:40 صباحا

ارتفعت أسعار النفط بعد هبوط لم يكن متوقعا لمعدل البطالة الأميركي خلال شهر مايو وقرار «أوبك» تقديم موعد المحادثات بشأن أجل تخفيضات قياسية في الإنتاج اليوم السبت.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 2.31 دولار، أي ما يعادل 5.8%، إلى 42.30 دولار للبرميل، بزيادة أسبوعية 19.2%، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.14 دولار، أو 5.7%، إلى 39.55 دولار للبرميل بزيادة أسبوعية 10.7%، وأعلنت وزارة العمل الأميركية عن انخفاض مفاجئ في معدل البطالة إلى 13.3% الشهر الماضي من 14.7 في أبريل، وفقًا لوكالة «رويترز».

وربح برنت 17% منذ 29 مايو ليبلغ ذروة ثلاثة أشهر، ويكون في نطاق أكثر راحة بالنسبة لمنتجين مثل روسيا، وزاد العقد لأكثر من مثليه منذ انهياره إلى مستوى متدن عند 15.98 دولار للبرميل في 22 أبريل، وارتفع غرب تكساس الوسيط 11%.

وحقق الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع السادس بدعم من تخفيضات للإنتاج ومؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن اجتماعا عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة لمجموعة كبار منتجي النفط المعروفة باسم «أوبك+» سينعقد يوم السبت، وتأمل السوق في أن بعض الدول غير الملتزمة ربما توافق الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.

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