مؤتمر عبر الفيديو لدول «أوبك» وشريكاتها السبت بدلا من الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يونيو 2020, 01:33 مساء

قررت كبرى الدول المنتجة للنفط عقد مؤتمر عبر الفيديو السبت بدلا من الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» الجمعة، وذلك لتقييم اتفاقها الحالي بشأن خفض الإنتاج في ظل أزمة «كوفيد-19»

وكان من المقرر أن يجتمع أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط البالغ عددهم 13 بقيادة السعودية مع ممثلي الدول العشر الشريكة، وبينها روسيا، والمنضوية جميعها ضمن ما بات يعرف بتحالف «أوبك بلاس» في التاسع والعاشر من يونيو الجاري.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ يترقب المتعاملون مؤشرات من اجتماع قد يُعقد مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيناقش منتجون كبار للنفط ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات قياسية للإنتاج، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 40.26 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 37.58 دولار للبرميل.

وربح برنت نحو 14% منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط قرابة 6%، ليصبح الخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس. وكان الارتفاع نابعا من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد».

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