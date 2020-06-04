«كورونا» يحيل أكثر من 42 مليون شخص إلى قوائم البطالة في أميركا

طابور أمام كازينو «بالاس ستايشن» الذي أقيم فيه موقع لتوزيع المواد الغذائية، 7 مايو 2020 (أ ف ب).

تجاوز عدد العمال الأميركيين الذين تم تسريحهم موقتًا على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد 42 مليوناً، مع انضمام 1,87 مليون شخص الأسبوع الماضي إلى طالبي إعانات البطالة، وفق وزارة العمل.

وكان عدد الطلبات الجديدة المقدمة في الأسبوع المنتهي في 30 مايو أسوأ قليلاً من المتوقع ولكن أقل بنحو 249 ألفاً من الأسبوع السابق، مما يشير إلى أن عمليات التسريح غير المسبوقة تتباطأ، وفق «فرانس برس».

وقال جاريد برنستين المسؤول في مركز دراسات الميزانية وأولويات السياسات في تغريدة إن «هذا وغيره من المؤشرات لا توحي بأن سوق العمل تتحسن ولكن الآثار السيئة تتباطأ».

ارتفع معدل البطالة المؤمن عليها، الذي يشير إلى عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بالفعل، بنصف نقطة إلى 14,8% في الأسبوع المنتهي في 23 مايو، مع 21,5 مليون شخص يتلقون إعانات.

ويشير ذلك إلى أن عددًا أقل من الأشخاص يعود إلى العمل بعد أن أظهر تقرير الأسبوع الماضي انخفاض معدل الأشخاص الذين يتلقون إعانات، ربما تحت السماح للشركات بإعادة فتح أبوابها في بعض الولايات.

وتأتي البيانات الحكومية الأسبوعية قبل تقرير البطالة الشهري لوزارة العمل المقرر صدوره الجمعة، حيث يتوقع أن يسجل معدل البطالة المسجل ارتفاعا عن أبريل حين بلغ 14,7%.

وقال برنستين «من المرجح أن يكون معدل البطالة الوطنية بمستوى 20% أو أعلى من ذلك،، أي ضعفي المعدل في ذروة الركود الكبير، على أن تستغرق العودة إلى العمالة الكاملة سنوات عدة».