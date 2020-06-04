الصين تعتبر قيود ترامب بشأن «هونغ كونغ» مخالفة لمنظمة التجارة العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 08:13 مساء

حذرت الحكومة الصينية، الخميسن من أن العقوبات الاقتصادية التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد هونغ كونغ تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 30 مايو أنه يريد إلغاء بعض الامتيازات المعطاة لهونغ كونغ في إطار العلاقة الخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية قانون للأمن القومي مثير للجدل تريد بكين فرضه على المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأشار الناطق باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ إلى أن الوضع التجاري المنفصل للمستعمرة البريطانية السابقة معترف به من قبل جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية ولا يعتمد على الولايات المتحدة وحدها، محذرا من أنه إذا تجاهلت الولايات المتحدة المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية واتخذت إجراءات من جانب واحد وفقا لقوانينها الوطنية، فإن ذلك سيشكل انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ولن يكون في مصلحتها.

وأكد أن قانون الأمن القومي الذي تعتزم بكين فرضه على هونغ كونغ لن يقوض استقلالية الإقليم. وقال إن ذلك لن يضر بالمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب، وبين ترامب القليل من التفاصيل حول رفع الامتيازات التجارية لهونغ كونغ في الولايات المتحدة، واكتفى بالقول سيكون لهذا القرار تأثير على جميع الاتفاقات التي لدينا مع هونغ كونغ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقليل ساعات حظر التجول في زوارة
ليبيا
وزير الدفاع الأميركي السابق ماتيس يتهم ترامب بالسعي لـ«تقسيم» الولايات المتحدة
دولى
شرطيون أميركيون يركعون على ركبة واحدة دعما للاحتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
لافروف: الشركات الروسية مستعدة لاستئناف أنشطتها في ليبيا بعد تطبيع الوضع العسكري...
ليبيا
مصر وإيطاليا تشددان على ضوابط التسوية الشاملة للأزمة الليبية وعملية «إيريني»
ليبيا
البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه خسائر هائلة
اقتصاد
(فيديو) أميركيون يواصلون التظاهر والاحتجاج على مقتل جورج فلويد رغم تهديدات ترامب
دولى
سعاد خليل لـ«بوابة الوسط»: من يملك قلما مسرحيا جيدا لا يتعدون أصابع اليد.. ولم ...
ثقافة وفن
انزعاج دولي بعد عرقلة واشنطن تعيين دبلوماسية غانية مبعوثة أممية لدى ليبيا
ليبيا
الإيرادات النفطية والسيادية غطت 21% من إجمالي الإيرادات وقرض «المركزي» يمثل 71%
ليبيا
مصادر من مزدة: لم نلاحظ تحقيقات بشأن «مجزرة» المهاجرين
ليبيا
«المالية»: 6.66 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل الخزانة العامة ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفكيك رموز سرية بين الملكة ماري أنطوانيت والكونت فون فيرسن