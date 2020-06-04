الصين تعتبر قيود ترامب بشأن «هونغ كونغ» مخالفة لمنظمة التجارة العالمية

حذرت الحكومة الصينية، الخميسن من أن العقوبات الاقتصادية التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد هونغ كونغ تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 30 مايو أنه يريد إلغاء بعض الامتيازات المعطاة لهونغ كونغ في إطار العلاقة الخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية قانون للأمن القومي مثير للجدل تريد بكين فرضه على المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأشار الناطق باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ إلى أن الوضع التجاري المنفصل للمستعمرة البريطانية السابقة معترف به من قبل جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية ولا يعتمد على الولايات المتحدة وحدها، محذرا من أنه إذا تجاهلت الولايات المتحدة المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية واتخذت إجراءات من جانب واحد وفقا لقوانينها الوطنية، فإن ذلك سيشكل انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية، ولن يكون في مصلحتها.

وأكد أن قانون الأمن القومي الذي تعتزم بكين فرضه على هونغ كونغ لن يقوض استقلالية الإقليم. وقال إن ذلك لن يضر بالمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب، وبين ترامب القليل من التفاصيل حول رفع الامتيازات التجارية لهونغ كونغ في الولايات المتحدة، واكتفى بالقول سيكون لهذا القرار تأثير على جميع الاتفاقات التي لدينا مع هونغ كونغ.