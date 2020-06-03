بنك إنجلترا ينصح المصارف البريطانية بالاستعداد لـ«بريكست» بلا اتفاق

مقر بنك إنجلترا المركزي. (الإنترنت)

حثّ بنك إنجلترا، الأربعاء، المصارف البريطانية على الاستعداد لفشل محتمل للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف بـ«بريكست».

وقال بنك إنجلترا في بيان إن «احتمال انتهاء المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن علاقة تجارية مستقبلية بعدم اتفاق هو إحدى النتائج التي تحتاج المصارف البريطانية إلى الاستعداد لها خلال الأشهر المقبلة».

وكانت محطة «سكاي نيوز» قد ذكرت أن حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي اتصل بمديرين تنفيذيين في مصارف عدة ليطلب منهم تسريع استعداداتهم لسيناريو عدم التوصل إلى اتفاق، وذكر بنك إنجلترا الأربعاء أنه «أمر أساسي من اختصاص بنك إنجلترا أن يعد النظام المالي البريطاني لجميع المخاطر التي قد يواجهها، عبر أداء هذا الدور، يلتقي الحاكم رؤساء المصارف البريطانية في شكل منتظم للغاية».

وباشر المفاوضون التجاريون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي جولة رابعة من مفاوضات ما بعد «بريكست» الثلاثاء، ولكن لا أحد في لندن أو بروكسل يتوقع حدوث اختراق هذا الأسبوع، والجمعة تختتم هذه الجولة التي عقدت عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وخرجت بريطانيا من التكتل رسميا في 31 يناير الفائت لكنها لا تزال خاضعة لقواعد الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، فيما يحاول الجانبان راهنا صوغ شروط علاقة تجارية جديدة.

ولا يتوقع أن يطلب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أي تمديد للفترة الانتقالية، ما يضع بريطانيا على مسار مغادرة السوق المشتركة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر المقبل، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول ذلك الموعد، يتوقع الخبراء حدوث اضطراب شديد في الشركات التي تعاني من وباء «كوفيد-19» الذي لم يكن أحد يتوقع حدوثه حين صوت البريطانيون لمصلحة مغادرة الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.