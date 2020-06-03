الذهب يتراجع في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 01:07 مساء

هبط الذهب للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء فيما قفزت الأسهم آملا في مزيد من التحفيز وتفاؤل تجاه التعافي الاقتصادي مما أضعف الطلب على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1721.86 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد تراجع 0.7% يوم الثلاثاء، ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1726.90 دولار.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.6% إلى 1980.42 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.3% إلى 836.76 دولار، وفقدت الفضة 1.2% إلى 17.87 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 25 فبراير الماضي.

وقلص من إغراء الذهب، ارتفاع الأسهم العالمية قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط مؤشرات على تعاف في أنشطة الأعمال مع استئناف حكومات أنشطتها، وأطلقت الحكومات والبنوك المركزية في أنحاء العالم العنان لحزم تحفيز مالية ونقدية غير مسبوقة لمساعدة اقتصاداتها التي عصفت بها جائحة كورونا.

في غضون ذلك، نزل مؤشر الدولار لأقل مستوى فيما يزيد على شهرين فيما استمرت المظاهرات ضد وحشية الشرطة في الولايات المتحدة ما يقدم بعض الدعم للمعدن الأصفر.

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