الدولار يهبط أمام 5 عملات رئيسية

تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية اليوم الأربعاء فيما شجعت احتمالات تبني مزيد من إجراءات التحفيز الحكومية والتعافي الاقتصادي العالمي المستثمرين لتعزيز حيازاتهم من الأصول عالية المخاطر.

وصعد الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل نظيره الأميركي مع اتجاه الصناديق لاقتصادات يُعتقد أنها تتعافى أسرع من جائحة فيروس كورونا، وزاد اليورو لذروة ثلاثة أشهر تقريبا بفضل آمال في أن يدعم صانعو السياسات أضعف الاقتصادات بمنطقة اليورو بشراء دين لإبقاء العائدات منخفضة، كما نزلت العملة الأميركية أمام الجنيه الاسترليني والين والفرنك السويسري فيما يتابع المستثمرون الاحتجاجات الضخمة ضد العنصرية التي تمتد في أنحاء الولايات المتحدة.

حيث ارتفع الدولار الأسترالي أكثر من واحد بالمئة أمام نظيرة الأميركي إلى 0.6982 دولار أميركي وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يناير الماضي، وقلص الدولار الأسترالي مكاسبه ليتداول عند 0.6937 دولار أميركي بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأسترالي انكمش كما كان متوقعا في الربع الأول، وزاد الدولار النيوزيلندي إلى 0.6430 دولار أميركي وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مارس الماضي.

وقال وزير الخزانة الأسترالي إن الاقتصاد في ركود بالفعل، لكن متعاملين قالوا إن المعنويات تحولت إيجابا بسبب تخفيف قيود إجراءات العزل العام وارتفاع أسعار السلع الأولية.

كما نزل الدولارالأميركي لأقل مستوى في شهر مقابل الاسترليني عند 1.2615 دولار. وارتفع اليورو إلى 1.1205 دولار يوم الأربعاء مقتربا من ذروته في 16 مارس، وسجل الدولار 0.9610 فرنك سويسري مقتربا من أقل مستوى في شهرين، ونزلت العملة الأميركية إلى 108.51 ين متراجعة عن أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في التعاملات الأسيوية اليوم الأربعاء.

ورأى خبير الصرف الأجنبي في «دايوا سكيورتيز طوكيو» يوكيو إشيزوكي،أن«الدولار الأمريكي ضعيف بشكل عام أمام الدولار الأسترالي فرصة كبيرة للصعود نظرا لوجود الكثير من المراكز المكشوفة التي ينبغي تغطيتها. التعافي الاقتصادي هو العامل الرئيسي».