النفط يرتفع وبرنت يتخطى 40 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وتخطى خام القياس العالمي برنت 40 دولارا للبرميل بفضل تنامي التفاؤل بشأن تمديد منتجين رئيسيين تخفيضات للإنتاج، وأن يعزز التعافي من جائحة كورونا الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 78 سنتا أو اثنين بالمئة إلى 40.35 دولار للبرميل، وكان العقد قد صعد إلى 40.53 دولار وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس بعدما كسب 3.3% أمس الثلاثاء.

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.06 دولار ما يعادل 2.9% إلى 37.87 دولار للبرميل، وكان بلغ 38.18 دولار للبرميل، وهو أيضا أعلى مستوى منذ السادس من مارس الماضي، وأنهى العقد الجلسة السابقة مرتفعا 3.9%.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا حادا في الأسابيع الأخيرة من مستوياتهما المتدنية في أبريل بفضل استمرار التعافي في الصين التي انطلق منها التفشي الفيروسي، بينما تستأنف اقتصادات أخرى نشاطها ببطء بعد إجراءات عزل لاحتواء الجائحة.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز «يتوقع المتعاملون أن يتفق المنتجون الكبار للخام على تمديد التخفيضات الكبيرة لدعم الأسعار».

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن منظمة البلدان المصدرة البترول «أوبك» ومنتجين كبار من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+» قد يمددون تخفيضات إنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا أو نحو عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي لشهري يوليو وأغسطس.

ولكن لا يزال ثمة قدر كبير من الضبابية، إذ لم يتم تحديد موعد الاجتماع بعد، ويطالب البعض بأن يُعقد الأسبوع الجاري.