الدولار الأميركي يهبط أمام نظيره الكندي

هبط الدولار الأميركي أمام نظيره الكندي في أحدث تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.2%، كما تراجع الجنيه الاسترليني 0.3% إلى 1.2533 دولار.

وانخفض اليورو قليلا، في حين كسب الدولار بعض القوة في حين استمر الاثنان قرب أعلى مستوى في 11 شهرا مع احتفاظ مستثمرين بآمالهم في تعاف اقتصادي فيما بعد كورونا.

واستمرت حالة التفاؤل في الأسواق رغم تصاعد القلق إزاء التوتر بين الولايات المتحدة والصين واحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة على مقتل رجل أسود قيد الاعتقال.

وكان سعر اليورو في أحدث تعاملات 1.1120 دولار بانخفاض 0.1%، قرب ذروة 17 مارس الماضي عند 1.1152 دولار الذي بلغته العملة الموحدة أمس الاثنين، ونزل الين الياباني الذي يعتبر عملة ملاذ آمن 0.2% مقابل الدولار الأميركي إلى 109.79 ين.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة لأضعف مستوى منذ منتصف مارس الماضي عند 97.73 قبل أن يستقر عند 97.82.

وفقد المؤشر نحو خمسة بالمئة من ذروته في مارس الماضي حين سيطر الخوف من جائحة «كوفيد-19»على الأسواق المالية العالمية مما دفع المستثمرين لشراء الدولار بحثا عن الأمان.