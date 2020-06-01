«رويترز»: إنتاج روسيا من النفط يتراجع إلى 9.93 مليون برميل يوميا في مايو

مضخة نفط في روسيا ( أرشيفية: رويترز)

أبلغت مصادر مطلعة على البيانات «رويترز» أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع إلى 9.39 مليون برميل يوميا في مايو مع دخول اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج حيز التنفيذ.

كان الإنتاج الروسي سجل 11.35 مليون برميل يوميا في أبريل و9.42 مليون برميل يوميا بين الأول والتاسع عشر من مايو.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب من «رويترز» للتعقيب، وكانت روسيا خفضت إنتاجها في إطار اتفاق عالمي أُبرم في أبريل وبدأ سريانه من أول مايو.

وارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الاثنين، إذ تنظر منظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري لبحث تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة لما بعد نهاية يونيو.